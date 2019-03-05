Вт, 5.03.2019
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Море сексапила: Экзотика бразильского карнавала
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ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

В Бразилии проходит знаменитый карнавал, истоки которого восходят к 1723 году. Всю неделю центральные улицы Рио-де-Жанейро будут охвачены праздником, в котором примут участие миллионы человек. Этот карнавал - еще и роскошный парад пикантных костюмов - сексапильные бразильянки вживаются в образы богинь, райских птиц, повелительниц морей и других сказочных существ. 

Одно из самых эффектных зрелищ бразильского карнавала - парад праздничных платформ. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами.

А эпицентром праздника считается конкурс-парад школ самбы, который проходит на огромной площадке с трибунами.

В этом году танцевальные коллективы в своих перформансах сделают ставку на социальные темы и политическую сатиру.

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

ФОТО: Reuters/AP/EPA/AFP/SCANPIX

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