Море сексапила: Экзотика бразильского карнавала
В Бразилии проходит знаменитый карнавал, истоки которого восходят к 1723 году. Всю неделю центральные улицы Рио-де-Жанейро будут охвачены праздником, в котором примут участие миллионы человек. Этот карнавал - еще и роскошный парад пикантных костюмов - сексапильные бразильянки вживаются в образы богинь, райских птиц, повелительниц морей и других сказочных существ.
Одно из самых эффектных зрелищ бразильского карнавала - парад праздничных платформ. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами.
А эпицентром праздника считается конкурс-парад школ самбы, который проходит на огромной площадке с трибунами.
В этом году танцевальные коллективы в своих перформансах сделают ставку на социальные темы и политическую сатиру.