Море сексапила: Экзотика бразильского карнавала

В Бразилии проходит знаменитый карнавал, истоки которого восходят к 1723 году. Всю неделю центральные улицы Рио-де-Жанейро будут охвачены праздником, в котором примут участие миллионы человек. Этот карнавал - еще и роскошный парад пикантных костюмов - сексапильные бразильянки вживаются в образы богинь, райских птиц, повелительниц морей и других сказочных существ.