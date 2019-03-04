На внеочередном заседании думы обсудят возможную неплатежеспособность Rīgas satiksme

Заседание созвано по инициативе думской фракции "Для развития Латвии" с целью рассмотреть отчет о финансовом состоянии Rīgas satiksme, подготовленный ответственными должностными лицами для представителя держателя долей капитала, а также обсудить финансовые риски для самоуправления, которые могут возникнуть в связи с возможной неплатежеспособностью предприятия.