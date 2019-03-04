На внеочередном заседании думы обсудят возможную неплатежеспособность Rīgas satiksme

5 марта в 11 часов созвано внеочередное заседание комитета городской собственности Рижской думы, на котором планируется обсудить возможные риски для самоуправления, если предприятие Rīgas satiksme подаст на неплатежеспособность, сообщает агентство ЛЕТА.
Заседание созвано по инициативе думской фракции "Для развития Латвии" с целью рассмотреть отчет о финансовом состоянии Rīgas satiksme, подготовленный ответственными должностными лицами для представителя держателя долей капитала, а также обсудить финансовые риски для самоуправления, которые могут возникнуть в связи с возможной неплатежеспособностью предприятия.
"В думе есть целый департамент, задача которого - следить за работой общества с ограниченной ответственностью. Возможно, в распоряжении департамента есть информация, которую не принял во внимание Ушаков", - отметил глава фракции Виестурс Зепс.
Мэр Риги Нил Ушаков рассказал, что Rīgas satiksme в этом году со стороны самоуправления будет выделена дотация в размере 130 млн евро, поэтому говорить о возможность неплатежеспособности предприятия оснований нет.