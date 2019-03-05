Назван временный руководитель Rīgas satiksme

Он отметил, что о решении прежнего временного руководителя предприятия Анрийса Матисса уйти с должность председателя правления RS узнал из средств массовой информации. По мнению мэра, решение Матисса очень эмоционально, поэтому ему сложно его комментировать.

Деятельность RS и решение проблем предприятия будет продолжено в соответствии с ранее утвержденным вместе с Матиссом планом.

Видео: Пресс-конференция Нила Ушакова

Ушаков также сообщил, что департамент собственности Рижской думы на этой неделе объявят открытый конкурс, чтобы выбрать компанию, которая должна будет провести отбор кандидатов в новые совет и правление RS.

Матисс ранее заявил Латвийскому радио, его решение уйти с поста продиктовано отсутствием поддержки перемен на предприятии со стороны акционера RS. Функции держателя акций RS выполняет мэр.

Вначале поддержка переменам на RS со стороны думы была большой, но после решения Ушакова баллотироваться на выборах в Европарламент ее фактически нет, сказал Матисс.

В качестве примера отсутствия такой поддержки Матисс назвал отчет об аудите в RS, в котором предложено оценить ответственность бывшего правления за бесхозяйственность на предприятии, но вместо такой оценки отчет отправлен обратно в RS с установкой "оценивайте сами", что Матисс не считает конструктивным подходом.

Кроме того, Матисс не был информирован о смене временных членов правления предприятия - об этом он был извещен всего за два часа до собрания акционеров.

По мнению Матисса, для улучшения ситуации на RS нужно уменьшать расходы предприятия, но у RS имеются невыгодные договоры с компаниями "Ригас карте", Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), о закупках топлива и др. Эти вопросы необходимо решать совместно, здесь необходимо активное участие акционера и структур Рижской думы. "Если от них поддержки нет, я один это сделать не могу и не буду", - заявил Матисс.