"Голая по пояс барахталась в снегу". Полицейские столкнулись с пьяной беременной

Ночью в один из будних дней полицейские отправились на вызов в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, так как там произошёл конфликт между мужчиной и пьяной женщиной.

"Ради Бога, я не знаю, что с ней делать", - на месте происшествия рассказал мужчина.

"Мы еле затолкали её в машину. Она голая по пояс барахталась в снегу, она беременная и пьяная. Мы с ней не справляемся".

Полиция переговорила с очевидцами и выяснила, что в салон автомобиля Volkswagen усадили женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности и при этом пребывающую в пьяном состоянии.

Сожитель женщины и пару знакомых силой повезли её в больницу. Медики же не смогли её принять, так как она отказалась от медицинской помощи.

Полицейские пояснили, что против её воли ничего предпринять нельзя. Однако, она босиком по холоду ходила вокруг автомобиля, поэтому полицейские приняли решение вызвать "скорую".