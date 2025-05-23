Эксперт из Эстонии: часть общества восприимчива к российским нарративам

Необходимо осознавать, что часть общества открыта для восприятия российских нарративов, заявил в пятницу на конференции, посвященной расширению Европейского союза (ЕС), эксперт по безопасности и обороне Международного центра обороны и безопасности в Таллине Марек Кохв.
Говоря о том, что делала Эстония перед вступлением в Евросоюз и какие меры были важны с точки зрения государства, Кохв подчеркнул значение свободной прессы и общего информационного пространства. По его мнению, это ключевое условие членства в ЕС - принять и освоить его правила и нормы.
Эксперт отметил, что медийная среда в Эстонии всегда была благоприятной, и во многих случаях именно журналисты первыми указывали на проблемы, которые правительство не замечало в ходе процесса интеграции. Успех Эстонии, по мнению Кохва, также во многом обусловлен интеграцией различных институтов и активным сотрудничеством с другими государствами ЕС.
Кохв особо подчеркнул, что, хотя в процессе вступления в Евросоюз это не было приоритетом, сейчас критически важным является умение защищаться от гибридных угроз. И здесь, по его словам, информационное пространство играет решающую роль.
Эксперт по вопросам безопасности и обороны напомнил, что проблема дезинформации, с которой сейчас сталкиваются Балтийские государства, стала реальностью еще с момента восстановления независимости в 1990-е годы.
"Мы накопили этот опыт на протяжении многих лет и в какой-то степени обрели иммунитет. Но учитывая исторический контекст, мы должны понимать, что в нашем обществе существует определённая часть людей, которые более восприимчивы к российским нарративам. И здесь СМИ играют ключевую роль - противодействовать таким нарративам", - сказал Кохв.
Также он выделил важность инфраструктурной и экономической безопасности. По словам эксперта, российские спецслужбы активно используют коррупцию, организованную преступность и другие криминальные угрозы, поэтому всегда важно помнить, каковы цели России и как можно им противостоять.
"На мой взгляд, крайне важно создавать институты, способные выдерживать давление внешних противников, и в то же время - институты, способные эффективно взаимодействовать с ЕС. Возможно, это особенно сложно для небольших государств, испытывающих нехватку человеческих ресурсов, однако это абсолютно необходимо", - заключил эксперт.
В пятницу в Стокгольмской школе экономики в Риге прошла вторая Балтийская конференция по вопросам расширения Европейского союза, организованная аналитическим центром "Балтийская инициатива по реформам ЕС" совместно с Латвийским институтом внешней политики.
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