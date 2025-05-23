Эксперт из Эстонии: часть общества восприимчива к российским нарративам

Говоря о том, что делала Эстония перед вступлением в Евросоюз и какие меры были важны с точки зрения государства, Кохв подчеркнул значение свободной прессы и общего информационного пространства. По его мнению, это ключевое условие членства в ЕС - принять и освоить его правила и нормы.

Эксперт отметил, что медийная среда в Эстонии всегда была благоприятной, и во многих случаях именно журналисты первыми указывали на проблемы, которые правительство не замечало в ходе процесса интеграции. Успех Эстонии, по мнению Кохва, также во многом обусловлен интеграцией различных институтов и активным сотрудничеством с другими государствами ЕС.

Кохв особо подчеркнул, что, хотя в процессе вступления в Евросоюз это не было приоритетом, сейчас критически важным является умение защищаться от гибридных угроз. И здесь, по его словам, информационное пространство играет решающую роль.