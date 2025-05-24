СМИ: Умер молодой человек из Эстонии, потерявший сознание во время Рижского марафона

В субботу, 18 мая, во время Рижского марафона на улице Клусая был найден без сознания 25-летний бегун из Эстонии. Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали упавшему молодому человеку первую помощь, тогда как врачи неотложной помощи приехали примерно через 15 минут.

Организаторы пока публично не прокомментировали произошедшее, в распоряжении Госполиции также нет информации о смерти человека, а Служба неотложной медицинской помощи подтвердила порталу, что один участник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

О трагическом случае в соцсетях проинформировали и другие очевидцы, которые призвали обратить внимание на доступность медицинской помощи на соревнованиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил и эстонский футбольный клуб "Эльва", за который он когда-то выступал.

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Глава отдела коммуникации и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году забег прошел без серьезных происшествий и по сравнению с другими годами, когда во время марафона на выходных была жара, в этом году число госпитализаций было гораздо меньше.

В целом наблюдения организаторов свидетельствуют о том, что в последние годы участники в ходе подготовительного процесса стали более ответственными, во время тренировок они посещают организованные марафоном совместные занятия, а также слушают советы тренеров по марафону, поэтому на старт приходят гораздо более подготовленными.

Напомним, в этом году на старт Рижского марафона Rimi на различные дистанции зарегистрировались 40 122 участника.

В этом году марафон привлек и рекордное число иностранных бегунов - 6017 участников из 109 стран мира.