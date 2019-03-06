Служба госбезопасности начала уголовный процесс за высказывания Жданок

В Службу государственной безопасности в связи с высказываниями Жданок обратилась депутат Европарламента Инесе Вайдере ("Новое Единство").

Как отметил Салмгриезис, на прошедшей 20 февраля дискуссии в ЕП под названием "Политическое преследование в странах Балтии" Жданок заявила:

"Мы пришли к выводу, что русские и русскоговорящие [в Латвии] находятся в той же ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают".

Вайдере считает, что Жданок публично разжигает национальную рознь, вводя в заблуждение международное сообщество о ситуации русских и русскоговорящих в Латвии. Поэтому она обратилась в Службу государственной безопасности с призывом оценить эти утверждения.

5 марта Служба госбезопасности ответила Вайдере, что в связи с её заявлением 28 февраля начат уголовный процесс по 1ч. ст.78 Уголовного закона - о действиях, которые сознательно направлены на разжигание национальной розни.