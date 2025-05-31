Наиболее активно российские войска продвигаются в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. С 23 мая в Сумской области российские оккупанты захватили города Владимировка, Беловоды и Локня. В Харьковской области за это время был потерян населенный пункт Строевка. На территории Донецкой области под контролем российских сил за последнюю неделю оказались села Редкодуб, Заря, Романовка, Правдовка, Гнатовка, Мальнивка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатырь, Вольнополье, Зеленополье и Новоселка.

Газета особо подчеркивает, что особенно сложная ситуация сложилась в Сумской области на северо-востоке Украины. По приказу российского диктатора Владимира Путина там создается так называемая "буферная зона", пишет Bild.

Эксперты отмечают, что украинские силы в настоящее время не могут остановить продвижение российских войск, хотя по логике вещей ситуация должна быть иной: в атаках почти не используются тяжелые танки и бронетранспортёры. Вместо них оккупанты активно применяют легковые автомобили, мотоциклы и беспилотники.

Кроме того, издание подчеркивает, что на ход боевых действий все больше влияет численное превосходство российских войск в пехоте.