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Три человека погибли при пожаре в немецкой больнице

Полиция Германии. Иллюстративное фото.

В Германии в Гамбурге произошел пожар в больнице. В нем погибли три человека, сообщили в воскресенье официальные лица.

Более 50 человек получили ранения, у 16 человек ранения - тяжелые, сообщил представитель пожарной службы.

Пожар в субботу произошел на первом этаже больницы Святой Марии в Гамбурге, а затем перешел и на второй.

Как сообщается, пожар возник в гериатрическом отделении больницы, которое специализируется на уходе за пожилыми пациентами.

На место пожара были направлены около 160 спасателей.

Пламя потушено, из нескольких частей здания люди эвакуированы.

В больнице около 600 спальных мест, и в ней ежегодно лечатся около 93 000 пациентов.

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