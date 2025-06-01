Три человека погибли при пожаре в немецкой больнице

В Германии в Гамбурге произошел пожар в больнице. В нем погибли три человека, сообщили в воскресенье официальные лица.
Более 50 человек получили ранения, у 16 человек ранения - тяжелые, сообщил представитель пожарной службы.
Пожар в субботу произошел на первом этаже больницы Святой Марии в Гамбурге, а затем перешел и на второй.
Как сообщается, пожар возник в гериатрическом отделении больницы, которое специализируется на уходе за пожилыми пациентами.
На место пожара были направлены около 160 спасателей.
Пламя потушено, из нескольких частей здания люди эвакуированы.
В больнице около 600 спальных мест, и в ней ежегодно лечатся около 93 000 пациентов.
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