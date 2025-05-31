Главное за 31 мая Треть школьников Риги не владеет латышским, как политики используют концерты и смертельная авария в столице

Стало известно, что для поездок в Россию негражданам Латвии придется заранее сообщать о въезде и проходить "геномную регистрацию"; в самой Латвии обсуждают скандал вокруг отмененного предвыборного концерта Jumprava и шире - использование музыкантов в политической агитации. Проверки в рижских школах показали тревожный факт - почти треть учеников не дотягивает до требуемого уровня латышского языка, а в середине дня столицу потрясла авария с участием городского автобуса - об этих и других новостях субботы, 31 мая, читайте в итоговой подборке от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Одна из главных околополитических историй предыдущей недели - отмененный концерт группы Jumprava. Предполагалось, что концерт пройдет 5 июня (последний разрешенный день политической агитации), но в итоге группа отказалась выступать - правда, причины отмены у музыкантов различаются. Так что не так с этим концертом и насколько вообще музыка - популярный инструмент агитации у латвийских политиков.
Сегодня, 31 мая, в 15:15 Государственная полиция получила вызов на место дорожно-транспортного происшествия в Риге на Даугагривском шоссе, где произошло столкновение общественного автобуса и легкового автомобиля Renault, сообщили порталу Apollo.lv в Государственной полиции.
В 29% случаев навыки коммуникации учеников школ Риги на латышском языке оказались ниже ожидаемого уровня, несмотря на то, что уже второй год продолжается переход на обучение на латышском языке. Такие выводы сделаны по итогам проведенных проверок в учебных заведениях.
С начала 2019 года до конца прошлого года в Латвии сменили имя 1 360 человек, а в прошлом году это число достигло почти 400, свидетельствуют данные Министерства юстиции.
На минувшей рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Таллинне и Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства LETA.
За рубежом:
В ближайшем будущем тысячи жителей Латвии и более четырех процентов населения Эстонии для въезда в Россию будут обязаны сообщать об этом за несколько суток до поездки. В тех же правилах прописана "геномная регистрация" иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Заявления Министерства обороны России о том, что украинские дроны якобы атаковали вертолет диктатора Владимира Путина, являются выдумкой Кремля, пишет независимое российское издание The Moscow Times.
В начале мая ученики девятых классов сдавали государственный экзамен по эстонскому языку. Когда начали поступать первые результаты, родители пришли в ужас: многие дети получили неожиданно низкие баллы. Высказывалось даже мнение, что экзамен был на категорию B2 вместо B1. В Департаменте по делам образования и молодежи это опровергли и объяснили ситуацию, сообщает Rus.Postimees.
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После вспышки любви к украинцам в начале войны России против Украины польское общество возвращается к прозе жизни. Социологические исследования показывают, что отношение поляков к украинцам на протяжении последних полутора-двух лет ухудшается. Об этом говорят не только опросы, но и сами украинцы, живущие в Польше. Чем объясняется изменение настроений и что будет дальше?
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