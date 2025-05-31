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За рубежом:

В ближайшем будущем тысячи жителей Латвии и более четырех процентов населения Эстонии для въезда в Россию будут обязаны сообщать об этом за несколько суток до поездки. В тех же правилах прописана "геномная регистрация" иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает Rus.Postimees.

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Заявления Министерства обороны России о том, что украинские дроны якобы атаковали вертолет диктатора Владимира Путина, являются выдумкой Кремля, пишет независимое российское издание The Moscow Times.

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В начале мая ученики девятых классов сдавали государственный экзамен по эстонскому языку. Когда начали поступать первые результаты, родители пришли в ужас: многие дети получили неожиданно низкие баллы. Высказывалось даже мнение, что экзамен был на категорию B2 вместо B1. В Департаменте по делам образования и молодежи это опровергли и объяснили ситуацию, сообщает Rus.Postimees.

Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте нефти и газа на Запад — об этом свидетельствуют данные, проанализированные Би-би-си. Таким образом, Москва продолжает финансировать свое полномасштабное вторжение в Украину в том числе за счет доходов, полученных от экспорта углеводородов.

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