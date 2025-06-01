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Украинцы в оккупированном Мелитополе уничтожили поезд российской армии (1)

Война в Украине. Иллюстративное фото.

В ночь на 31 мая в Украине в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области был взорван поезд армии оккупантов, сообщает Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

По информации спецслужб, в поезде перевозились цистерны с горючим и он следовал на аннексированный Крымский полуостров. Взрыв произошел возле поселка Акимовка.

"В результате взрыва на железнодорожных путях перевернулся поезд с цистернами для горючего и грузовыми вагонами. Был прорван важный логистический путепровод москвичей на оккупированных территориях в Запорожской области и в Крыму", - говорится в сообщении управления.

Россия не прокомментировала произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Брянской и Курской областях России в субботу вечером и в ночь на воскресенье обрушились два моста, сообщили официальные лица, отметив, что в Брянской области погибли не менее семи человек и 66 получили ранения.

Близкие к структурам безопасности Telegram-каналы сразу после инцидента сообщили, что возможной причиной обрушения моста мог стать взрыв.

Позже версию о подрыве моста подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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