ЕС готовит ответ Трампу в новой тарифной войне

Торговый конфликт между США и Европейским союзом (ЕС) вступает в новую стадию: европейцы пригрозили ввести ответные меры после того, как президент США Дональд Трамп удвоил таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. Надежды на компромисс практически нет.
Европейский союз резко раскритиковал решение Трампа и заявил о готовности ответить уже этим летом. "Мы глубоко сожалеем о том, что США объявили о повышении тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50%", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которая курирует торговую политику ЕС.
Это решение подрывает текущие усилия по достижению договоренности путём переговоров, создает дополнительную неопределенность для мировой экономики, увеличивая расходы как потребителей, так и компаний по обе стороны Атлантики. Евросоюз, подчеркивается в заявлении, готов к контрмерам. Причем это может произойти даже раньше 14 июля.
В текущих условиях ответные меры ЕС, ранее запланированные в ответ на предыдущие тарифные инициативы Трампа, должны автоматически вступить в силу именно в эту дату. Ранее ЕС намеревался ввести свои контртарифы ещё 14 апреля, но отложил это решение после того, как Трамп предоставил ЕС и ряду других стран 90-дневную отсрочку для переговоров.
Трамп, тем не менее, вместо компромисса объявил о намерении удвоить пошлины на импорт стали - с 25% до 50%. Эти дополнительные меры, заявил он рабочим металлургического завода в штате Пенсильвания, помогут укрепить американскую сталелитейную промышленность. Республиканец подчеркнул, что "тарифы" - его любимое слово.
Вскоре после выступления, на платформе Truth Social, Трамп также объявил, что аналогично вырастут и тарифы на импорт алюминия - до 50%. Новые пошлины должны вступить в силу со следующей среды, 4 июня. Еврокомиссия, отвечающая за переговоры, первоначально не стала комментировать эту публикацию.
Объявления Трампа вызвали серьёзную тревогу в сталелитейной отрасли Германии. "Объявленное президентом Трампом удвоение пошлин на импорт стали в США знаменует новый виток эскалации в трансатлантическом торговом конфликте", - заявила исполнительный директор Немецкой федерации стали Керстин Мария Рипела.
"Пошлина в размере 50% на экспорт стали станет огромным ударом для нашей отрасли, усилив давление на и без того кризисную экономику и затронув ее множеством способов", - подчеркнула она. Это напрямую ударит по экспорту стали в США.
Однако гораздо более серьезные последствия может иметь косвенное воздействие: страны-поставщики могут потерять доступ на американский рынок из-за непомерно высоких тарифов, переориентировав свой экспорт на Европу и создав тем самым еще большее давление на уже переполненный европейский рынок.
Американское правительство официально обосновывает введение этих пошлин - на сталь, алюминий, а также автомобили - соображениями национальной безопасности.
В результате новых тарифов импорт стали в США, вероятно, сократится, а цены на сталь на американском рынке в среднесрочной перспективе заметно вырастут. Сталь широко используется в промышленности, в частности в автомобильном производстве и строительстве.
В 2024 году США были крупнейшим импортером стали в мире после ЕС. Согласно данным правительства США, основными странами-поставщиками стали на американский рынок являются Канада, Бразилия и Мексика. Германия входит в десятку крупнейших экспортеров стали в США.
Как сообщает Немецкая федерация стали, американский рынок является крупнейшим для европейской сталелитейной промышленности. В 2023 году из ЕС в США было экспортировано около четырёх миллионов тонн стали, из них примерно миллион тонн - только из Германии, главным образом спецстали. Германия при этом является крупнейшим производителем стали в ЕС.
Недавно в США Трамп подвергся насмешкам: распространилась аббревиатура TACO, что означает "Trump always chickens out" - "Трамп всегда отступает". Это была ирония по отношению к его тарифной политике и переговорной позиции с Россией. Однако неясно, связано ли нынешнее заявление президента с этой критикой.
В прошлую пятницу Трамп уже грозился прервать переговоры с ЕС и с 1 июня ввести 50%-ные пошлины на весь товарооборот, а не только на сталь и алюминий. Однако в прошлые выходные он изменил решение, предоставив ЕС время до 9 июня для достижения компромисса. Вероятно, повлиял телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая попросила дополнительное время и обещала оперативные переговоры.
В четверг ситуация усложнилась еще больше: федеральный суд США заблокировал тарифную политику Трампа, отменив почти все введённые им пошлины. Но американская администрация немедленно подала апелляцию, после чего действие тарифов было возобновлено на период рассмотрения дела.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!