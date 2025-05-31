ЕС готовит ответ Трампу в новой тарифной войне

Вскоре после выступления, на платформе Truth Social, Трамп также объявил, что аналогично вырастут и тарифы на импорт алюминия - до 50%. Новые пошлины должны вступить в силу со следующей среды, 4 июня. Еврокомиссия, отвечающая за переговоры, первоначально не стала комментировать эту публикацию.

Объявления Трампа вызвали серьёзную тревогу в сталелитейной отрасли Германии. "Объявленное президентом Трампом удвоение пошлин на импорт стали в США знаменует новый виток эскалации в трансатлантическом торговом конфликте", - заявила исполнительный директор Немецкой федерации стали Керстин Мария Рипела.

"Пошлина в размере 50% на экспорт стали станет огромным ударом для нашей отрасли, усилив давление на и без того кризисную экономику и затронув ее множеством способов", - подчеркнула она. Это напрямую ударит по экспорту стали в США.

Однако гораздо более серьезные последствия может иметь косвенное воздействие: страны-поставщики могут потерять доступ на американский рынок из-за непомерно высоких тарифов, переориентировав свой экспорт на Европу и создав тем самым еще большее давление на уже переполненный европейский рынок.

Американское правительство официально обосновывает введение этих пошлин - на сталь, алюминий, а также автомобили - соображениями национальной безопасности.

В результате новых тарифов импорт стали в США, вероятно, сократится, а цены на сталь на американском рынке в среднесрочной перспективе заметно вырастут. Сталь широко используется в промышленности, в частности в автомобильном производстве и строительстве.