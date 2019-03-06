"Для развития/За!" первым подало список кандидатов на выборы в Европарламент

Как сообщила представитель объединения Даце Барга, под первым номером в списке "Для развития/За!" баллотируется политолог Ивар Иябс, под вторым - бывшая руководитель компании RB Rail Байба Рубеса. Также в список вошли депутаты Сейма Мария Голубева, Инесе Икстена, Артур Томс Плешс и др. представители объединения.