"Для развития/За!" первым подало список кандидатов на выборы в Европарламент

Объединение партий "Для развития/За!" первым подало в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов и программу на выборах в Европарламент, сообщила руководитель отдела информации ЦИК Кристина Берзиня.
Как сообщила представитель объединения Даце Барга, под первым номером в списке "Для развития/За!" баллотируется политолог Ивар Иябс, под вторым - бывшая руководитель компании RB Rail Байба Рубеса. Также в список вошли депутаты Сейма Мария Голубева, Инесе Икстена, Артур Томс Плешс и др. представители объединения.
Выборы в Европарламент состоятся 25 мая.