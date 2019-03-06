Ср, 6.03.2019
Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

"Для развития/За!" первым подало список кандидатов на выборы в Европарламент

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Европарламент. Иллюстративный снимок.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Объединение партий "Для развития/За!" первым подало в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов и программу на выборах в Европарламент, сообщила руководитель отдела информации ЦИК Кристина Берзиня.

Как сообщила представитель объединения Даце Барга, под первым номером в списке "Для развития/За!" баллотируется политолог Ивар Иябс, под вторым - бывшая руководитель компании RB Rail Байба Рубеса. Также в список вошли депутаты Сейма Мария Голубева, Инесе Икстена, Артур Томс Плешс и др. представители объединения.

Выборы в Европарламент состоятся 25 мая.

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