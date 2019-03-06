За год удалось предотвратить проникновение в Латвию тысяч нелегальных иммигрантов

По его словам, в прошлом году нелегальная миграция возросла, но благодаря комплексу мер ее поток в Латвию удалось ограничить. Помимо работы пограничников, этому способствовали международные операции и строительство пограничной полосы.

"Если мы активно работаем, организованная преступность выбирает другие маршруты. Кроме того, в Латвии в последние годы изменилась политика уголовных наказаний, за перемещение большого количества лиц применяются реальные тюремные сроки, что также вносит вклад в борьбу с миграцией", - сказал Пуятс.

По наблюдениям пограничников, группы мигрантов, переправку которых организуют преступники, стали меньше. Многочисленны группы тех нелегальных мигрантов, которые едут в Латвию в поисках убежища.

По словам Пуятса, из России перемещением групп мигрантов занимаются жители Чечни. Ранее в этом участвовали и жители Латвии, но с изменением политики наказаний латвийцев, которые занимаются переправкой через границу, стало меньше. Сейчас чаще бывает так, что организаторы - россияне, а в Латвии нелегальных мигрантов встречают поляки.

В 2018 году было задержано более 1200 нелегальных иммигрантов, в 2017 году - 700.

В прошлом году за незаконное пересечение границы задержано 269 человек, годом ранее - 178, в 2016 году - 423.