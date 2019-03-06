В Риге агрессивный водитель не подчинился полицейскому и травмировал его

А именно: соблюдают ли те правила движения во время образующихся в столице пробок? В понедельник на перекрестке Бривибас гатве и улицы Шмерля за час были задержаны 10 агрессивных водителей, в среду, 6 марта - 8. Один из них не подчинился стражам порядка, в результате чего полицейский пострадал.

6 марта около 8.30 полицейские заметили, как некий водитель “VW Passat” совершая агрессивные маневры пытался объехать пробку по трамвайным путям. Младший инспектор отдела отправился к нему и потребовал остановиться на обочине, чтобы не мешать движению, пока составляется административный протокол.

Шофер 1988 года рождения не подчинился сотруднику и начал движение, в результате чего автомобиль задел полицейского и протащил его пару метров за собой.

Его коллеги заметили, что происходит и незамедлительно остановили агрессивного водителя. Он доставлен в полицейский участок. Сам полицейский серьезно не пострадал, госпитализация не нужна.

Госполиция призывает всех участников дорожного движения не быть эгоистами и уважать друг друга.