Пять лыжников были найдены мертвыми в горах Швейцарии

Тела пяти лыжников были найдены на леднике недалеко от швейцарской горы Римпфишхорн, сообщает CNN со ссылкой на информацию, предоставленную полицией.
Тела были обнаружены после того, как двое других лыжников забили тревогу, заявив, что видели лыжи у подножия горной вершины, но не встретили их владельцев, говорится в заявлении полиции.
Как сообщила швейцарская телекомпания Radio Télévision Suisse, три тела были найдены примерно в 500 метрах от места, где находились лыжи. Остальные двое были найдены почти на 200 метров выше, на небольшой, покрытой снегом территории.
В настоящее время проводится официальная идентификация жертв. По данным полиции, Генеральная прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия.
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