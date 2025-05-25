Пять лыжников были найдены мертвыми в горах Швейцарии

Тела были обнаружены после того, как двое других лыжников забили тревогу, заявив, что видели лыжи у подножия горной вершины, но не встретили их владельцев, говорится в заявлении полиции.

Как сообщила швейцарская телекомпания Radio Télévision Suisse, три тела были найдены примерно в 500 метрах от места, где находились лыжи. Остальные двое были найдены почти на 200 метров выше, на небольшой, покрытой снегом территории.

В настоящее время проводится официальная идентификация жертв. По данным полиции, Генеральная прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия.