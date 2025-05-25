Возможно, намеренное повреждение контактной сети: на Тукумском направлении задерживаются поезда

В LDz рассказали, что на участке железной дороги Приедайне - Засулаукс было обнаружено повреждение контактной сети, возможно, вызванное злоумышленниками.

В настоящее время повреждения устраняются, а инфраструктура проверяется.

Информация на сайте Pasažieru vilciens свидетельствует, что поезд Тукумс II (15%07) - Рига (16.29) стоит на станции Лиелупе. Примерное время опоздания - 30 минут.

В свою очередь поезд Рига (15:30) - Тукумс II (16:51) едет с опозданием примерно в 30 минут. На станциях Засулаукс, Депо, Золитуде, Иманта, Бабите и Приедайне поезд будет отходить с перронов Рижского направления.

Кроме того, отменен поезд Рига (16:15) - Дубулты (16:50), поезда Дубулты (16:39) - Рига (17:14), Рига (16:45) - Дубулты (17:19), Дубулты (17:09) - Рига (17:44) и Дубулты (17:44) - Рига (18:14).