Совет национальной безопасности Ирана временно приостановил действие строгого закона о хиджабе

В прошлом году парламент принял закон, который предусматривает крупные штрафы, отказ в предоставлении государственных услуг и даже тюремное заключение для женщин, которые не покрывают голову в общественных местах.

Сегодня спикер парламента объявил, что Совет национальной безопасности дал указание не применять этот закон.

Совет безопасности Ирана является высшим органом принятия решений в стране, и согласно конституции он также имеет право пересматривать решения, принятые парламентом и правительством.

Первоначально закон планировалось ввести в действие в декабре прошлого года, но из-за массовых протестов в Иране и других странах его реализация была отложена. Затем правительство наложило вето на этот закон и внесло в него изменения.

Закон также подвергся критике со стороны президента Ирана Масуда Пезешкиана, который предупредил, что он может спровоцировать новые протесты, подобные тем, что произошли в 2022 году после смерти Джинны Махсы Амини под стражей в полиции.

22-летняя Амини скончалась 16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов Ирана за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода. После смерти Амини по всей стране вспыхнули массовые антиправительственные протесты.