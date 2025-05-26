Фанаты в соцсетях возмущены решением убрать кукол из розничной торговли.

«Это ваша вина, вы распродаете их понемногу, что и вызвало этот ажиотаж», — прокомментировал пост Pop Mart в инстаграме один из пользователей.

Другие обрушили свой гнев на перекупщиков.

«Они перепродают Лабубу по 100 фунтов за штуку, что возмутительно. Как так получается, что они могут купить, а другие люди нет?!»

«Печально, что перекупщики все портят».

«Было довольно страшно»

Виктория Калверт рассказала, что у магазина увидела покупателей, которые ожидали снаружи с трех утра, некоторые ночевали в палатках.

«Когда я пришла туда, вокруг толпилось много людей и царила негативная атмосфера», — сказала она.

«Люди кричали, что больше не осталось Лабубу. Я даже стала свидетельницей драки между работником и покупателем».

По словам Виктории, она ушла, потому что не чувствовала себя в безопасности: «Было довольно страшно».

«Хотя ни один сотрудник Pop Mart не пострадал, мы решили действовать заранее и предотвратить возникновение любых потенциальных проблем с безопасностью», — сообщили Би-би-си представители компании.

«Вероятно, это к лучшему», что Pop Mart приостановил продажи в магазине, считает Виктория.

По ее мнению, некоторые люди в начале очереди были перекупщиками, потому что «как только они получали билет, который позволял купить Лабубу, они, по всей видимости, перепродавали его за 150 фунтов».

Джейди говорит, что перекупщики портят удовольствие от онлайн-трендов, делая вещи недоступными для настоящих фанатов Фото: Jaydee