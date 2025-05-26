Поклонники модных кукол Лабубу негодуют в соцсетях: производитель изъял игрушки из всех британских магазинов после сообщений о драках покупателей.
Это перевод статьи бизнес-корреспондента Би-би-си Шарлотты Эдвардс. Оригинал можно прочитать здесь.
Компания Pop Mart, которая производит игрушки-монстры, сообщила Би-би-си, что приостановила их продажу во всех 16 своих магазинах до июня, чтобы «предотвратить любые потенциальные проблемы с безопасностью».
Поклонница Лабубу Виктория Калверт рассказала, что стала свидетельницей потасовки в магазине в Стратфорде на северо-востоке Лондона. «Оказалась в дурацкой ситуации — люди дрались и кричали, а мне было страшно».
Мягкие игрушки стали трендом TikTok после того, как их стали носить такие знаменитости, как Рианна и Дуа Липа. Некоторые эксперты по розничной торговле предупреждают, что приостановка поставок только усилит спрос.
Лабубу — необычная игрушка-монстр, ее создал художник из Гонконга Касинг Лунг. Благодаря его сотрудничеству с магазином игрушек Pop Mart кукла обрела огромную популярность и стала модным аксессуаром.
В Британии цены на нее могут варьироваться от 13 с половиной до 50 фунтов, а редкие экземпляры продаются на онлайн-аукционах за сотни фунтов.
Компания Pop Mart пообещала, что разработает более приемлемую систему продаж, чтобы вернуть игрушки на полки магазинов.
Фанаты в соцсетях возмущены решением убрать кукол из розничной торговли.
«Это ваша вина, вы распродаете их понемногу, что и вызвало этот ажиотаж», — прокомментировал пост Pop Mart в инстаграме один из пользователей.
Другие обрушили свой гнев на перекупщиков.
«Они перепродают Лабубу по 100 фунтов за штуку, что возмутительно. Как так получается, что они могут купить, а другие люди нет?!»
«Печально, что перекупщики все портят».
«Было довольно страшно»
Виктория Калверт рассказала, что у магазина увидела покупателей, которые ожидали снаружи с трех утра, некоторые ночевали в палатках.
«Когда я пришла туда, вокруг толпилось много людей и царила негативная атмосфера», — сказала она.
«Люди кричали, что больше не осталось Лабубу. Я даже стала свидетельницей драки между работником и покупателем».
По словам Виктории, она ушла, потому что не чувствовала себя в безопасности: «Было довольно страшно».
«Хотя ни один сотрудник Pop Mart не пострадал, мы решили действовать заранее и предотвратить возникновение любых потенциальных проблем с безопасностью», — сообщили Би-би-си представители компании.
«Вероятно, это к лучшему», что Pop Mart приостановил продажи в магазине, считает Виктория.
По ее мнению, некоторые люди в начале очереди были перекупщиками, потому что «как только они получали билет, который позволял купить Лабубу, они, по всей видимости, перепродавали его за 150 фунтов».
Джейди, директор по маркетингу, которая публикует видео распаковки игрушек Лабубу в TikTok, обвиняет перекупщиков в том, что они портят удовольствие от тренда.
«Я всю жизнь прожила в Лондоне, и там полно перекупщиков, которые этим занимаются», — сказала она Би-би-си.
«Это действительно прискорбно, но для настоящих фанатов это отличная новость и правильное решение, — сказала она. — Теперь я могу зайти в Pop Mart, не стоя в очередях».
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Сюзанна Стритер, глава отдела финансов и рынков в британской инвестиционной компании Hargreaves Lansdown, считает, что к фанатскому ажиотажу привели ограниченные запасы игрушек на базах Pop Mart и продажа кукол в закрытых коробках.
«Огромные неконтролируемые толпы, собирающиеся в дни, когда игрушек в продаже мало, явно стали серьезной головной болью», — сказала она.
Она предупредила, что приостановка продаж, вероятно, приведет к росту спроса и активизации торговли в онлайне, хотя куклы там распродаются за считанные секунды. По ее словам, есть риск купить поддельные Лабубу.
Основатель консалтинговой компании Flourish Retail Сара Джонсон называет приостановку продаж Лабубу «стратегическим решением». Такие коллекционные бренды используют дефицит как мощный инструмент, сказала она.
«Лабубу вернется на прилавки в июне, сейчас мы работаем над новым механизмом продаж, который будет лучше структурирован и более справедлив для всех участников», — сообщили Би-би-си в компании Pop Mart.