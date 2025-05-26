Skip to footer
Пн, 26.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Я местный! Саркандаугава - дача Улманиса, легенды про ведьм рядом с Твайка и визит голливудской актрисы

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Рижский центр психиатрии и наркологии? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Саркандаугава.

Видео: Я местный/Саркандаугава

Нашим проводником по району стала сценарист Катя Комиссар, которую за её "неповторимый стиль" бывший начальник называл "Саркандаугавас райончикс".

Первой точкой нашей экскурсии стал восстановленный парк Даудери, в котором есть не только бывшая резиденция Карлиса Улманиса, но и...

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти