Я местный! Саркандаугава - дача Улманиса, легенды про ведьм рядом с Твайка и визит голливудской актрисы

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Рижский центр психиатрии и наркологии? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Саркандаугава.
Видео: Я местный/Саркандаугава
Нашим проводником по району стала сценарист Катя Комиссар, которую за её "неповторимый стиль" бывший начальник называл "Саркандаугавас райончикс".