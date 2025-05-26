Я местный! Саркандаугава - дача Улманиса, легенды про ведьм рядом с Твайка и визит голливудской актрисы

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Рижский центр психиатрии и наркологии? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".