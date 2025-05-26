Неизвестный эпизод в преступлениях маньяка 1980-х годов Станислава Рогалёва

Чтобы убедиться, что женщина мертва, убийца ударил ее по голове. Рута неожиданно пришла в себя от удара, открыла глаза и вскочила на ноги. Через мгновение она по пояс в воде пересекла Инчупе и оказалась на Саулкрастском шоссе. Преступник последовал за ней. Бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс рассказывает о неизвестном эпизоде ​​в деле убийцы и насильника 1980-х годов Станислава Рогалева и о том, как был пойман маньяк.