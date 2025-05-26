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Неизвестный эпизод в преступлениях маньяка 1980-х годов Станислава Рогалёва

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи

Чтобы убедиться, что женщина мертва, убийца ударил ее по голове. Рута неожиданно пришла в себя от удара, открыла глаза и вскочила на ноги. Через мгновение она по пояс в воде пересекла Инчупе и оказалась на Саулкрастском шоссе. Преступник последовал за ней. Бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс рассказывает о неизвестном эпизоде ​​в деле убийцы и насильника 1980-х годов Станислава Рогалева и о том, как был пойман маньяк.

Говорят, что после вынесения смертного приговора Рогалев выл в своей камере как зверь. Наступило 19 июля - день казни.

Когда вскоре после расстрела Рогалёва в окрестностях Риги начали пропадать женщины, которых находили изнасилованными и убитыми, следователи, работавшие по делу Рогалёва, испытали чувство дежавю. Можно было подумать, что преступления совершает Рогалёвс. Но он ведь уже гнил в могиле!

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