Глава МИД Германии: Путин хочет продолжать войну в Украине

На фоне массированных ударов России по Украине верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала оказать на Россию "сильнейшее международное давление, чтобы закончить эту войну".

"Совершенные минувшей ночью атаки показывают, что Россия стремится к новым страданиям и уничтожению Украины. Шокирует, когда видишь детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с этими семьями", - написала глава дипломатии ЕС.

Российские обстрелы Украины

Российские войска в ночь на 25 мая атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате массированного удара по 13 областям страны погибли 12 человек, в том числе трое детей, более 60 получили ранения. По данным Воздушных сил ВСУ, эта атака стала самой масштабной с начала войны. В общей сложности российская армия запустила по Украине 298 беспилотников и 69 ракет.

В Минобороны РФ заявили, что целью массированного удара были предприятия ВПК.