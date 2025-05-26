Глава МИД Германии: Путин хочет продолжать войну в Украине

По мнению главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, президент России Владимир Путин не заинтересован в мире и хочет продолжать войну. Спецпредставитель Трампа Келлог заявил о явном нарушении Москвой Женевских конвенций.
Союзники Киева должны ввести дополнительные санкции против Москвы в ответ на массированный российский обстрел Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в воскресенье, 25 мая.
"Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, и мы не должны этого допустить, поэтому Европейский Союз согласует дополнительные санкции", - сказал Вадефуль в эфире телеканала ARD. Глава МИД ФРГ призвал страны Запада "решительно отреагировать" на самый масштабный с начала войны обстрел Украины со стороны России.
"Мы не можем этого принять", - заявил Вадефуль. По его словам, политика Путина - "это оскорбление также и президента США Дональда Трампа, который так старался усадить Путина за стол переговоров".
Келлог: Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно
Российский удар прокомментировал также спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. "Это Киев, - написал он в соцсети X, приложив фотографию поднимающихся столбов дыма, освещенных заревом пожара. - Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня - немедленно".
На фоне массированных ударов России по Украине верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала оказать на Россию "сильнейшее международное давление, чтобы закончить эту войну".
"Совершенные минувшей ночью атаки показывают, что Россия стремится к новым страданиям и уничтожению Украины. Шокирует, когда видишь детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с этими семьями", - написала глава дипломатии ЕС.
Российские обстрелы Украины
Российские войска в ночь на 25 мая атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате массированного удара по 13 областям страны погибли 12 человек, в том числе трое детей, более 60 получили ранения. По данным Воздушных сил ВСУ, эта атака стала самой масштабной с начала войны. В общей сложности российская армия запустила по Украине 298 беспилотников и 69 ракет.
В Минобороны РФ заявили, что целью массированного удара были предприятия ВПК.
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