Беспилотник сбросил емкость с краской на посольство России в Швеции, сообщается в Telegram-канале самого российского посольства в воскресенье, 25 мая.

Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет "очередным нападением с использованием дрона", произошел около 3.40 утра. "Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", - говорится в посте.

По данным российской стороны, подобные "нападения" на посольство РФ в скандинавском королевстве происходят не впервые за прошедший год. "Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", - подчеркивается в сообщении.