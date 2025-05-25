Фото В Варшаве тысячи людей собрались на шествия, организованные кандидатами в президенты

В Польше в воскресенье тысячи людей приняли участие в шествиях, организованных кандидатами в президенты в Варшаве, сообщает AFP.
Второй тур президентских выборов в Польше назначен на 1 июня. В нем примут участие кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский, набравший наибольшее количество голосов в первом туре, и кандидат от консервативной оппозиции Кароль Навроцкий.
Тшасковский возглавил "Большой патриотический марш", который дошел до площади Конституции, а шествие Навроцкого направилось до Замковой площади. Сторонники Навроцкого пели патриотические и религиозные песни, а их плакаты призывали положить конец иммиграции.
"Я поляк, поэтому я голосую за кандидата, который станет гарантом нашего будущего и противовесом нынешнему правительству", - заявил агентству AFP один из участников марша Навроцкого.
На митинге Тшасковского многие держали флаги Евросоюза (ЕС) и флаги ЛГБТК. Один из участников этого марша сообщил агентству AFP, что голосование за Тшасковского - единственный способ двигаться в сторону Европы, а не в сторону России. "Выбор между этими двумя кандидатами подобен выбору между днем и ночью, и мы выбираем день", - подчеркнул он.
Опросы общественного мнения предсказывают напряженную борьбу, предрекая кандидатам примерно по 46,3% голосов каждому.
В ходе избирательной кампании основное внимание уделялось внешней политике: кандидаты предлагали различные точки зрения на отношения Польши с Евросоюзом и США. "Это была своего рода кампания по идентификации", - рассказал агентству AFP исследователь аналитического центра Globsec Марцин Заборовски перед первым туром. "Речь шла об Украине, отношении к Евросоюзу, миграции, США", - пояснил исследователь.
Для премьер-министра Польши Дональда Туска важно, чтобы его союзник Тшасковский победил на президентских выборах. Это облегчило бы принятие законов, поскольку при наличии у власти кандидата от оппозиции правительство должно ожидать, что президент может наложить вето на любой закон.
Эксперты даже предполагают, что победа Навроцкого может привести к досрочным парламентским выборам.
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