Фото В Варшаве тысячи людей собрались на шествия, организованные кандидатами в президенты

Второй тур президентских выборов в Польше назначен на 1 июня. В нем примут участие кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский, набравший наибольшее количество голосов в первом туре, и кандидат от консервативной оппозиции Кароль Навроцкий.

Фото: EPA/Albert Zawada

Тшасковский возглавил "Большой патриотический марш", который дошел до площади Конституции, а шествие Навроцкого направилось до Замковой площади. Сторонники Навроцкого пели патриотические и религиозные песни, а их плакаты призывали положить конец иммиграции.

"Я поляк, поэтому я голосую за кандидата, который станет гарантом нашего будущего и противовесом нынешнему правительству", - заявил агентству AFP один из участников марша Навроцкого.

На митинге Тшасковского многие держали флаги Евросоюза (ЕС) и флаги ЛГБТК. Один из участников этого марша сообщил агентству AFP, что голосование за Тшасковского - единственный способ двигаться в сторону Европы, а не в сторону России. "Выбор между этими двумя кандидатами подобен выбору между днем ​​и ночью, и мы выбираем день", - подчеркнул он.