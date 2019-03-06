ВИДЕО: Скандалист Кивичс устроил мордобой в торговом центре

Из ролика нельзя понять, по какой причине сцепились молодые люди, однако оба, размахивая кулаками, не стеснялись в выражениях.

На последних кадрах видно, что Кивичс первым покидает поле боя, причем с разбитым и кровоточащим глазом.

"Гордость Латвии! Кивичс напал на молодого человека", - гласит подпись к видео.

(Осторожно! На записи слышна ненормативная лексика)

Пояснения по поводу опубликованного видео дал сам Кивичс, который утверждает, что на него напали двое молодых людей, поэтому он сейчас находится в Курземском участке Риги.

"Это самая оскорбительная провокация против нас из всех, что были ранее.

Герои удрали. Мы в полиции, будет уголовное дело. Полные козлы, они ржали, ухмылялись и снимали все на расстоянии метра.