Ср, 6.03.2019
Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

ВИДЕО: Скандалист Кивичс устроил мордобой в торговом центре
Нецензурщина и разбитый глаз...

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ФОТО: скриншот видео

Один из Интернет-пользователей опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено, как скандальный латвийский музыкант Андрис Кивичс дерется с посетителем в торговом центре. 

Из ролика нельзя понять, по какой причине сцепились молодые люди, однако оба, размахивая кулаками, не стеснялись в выражениях.

На последних кадрах видно, что Кивичс первым покидает поле боя, причем с разбитым и кровоточащим глазом.

"Гордость Латвии! Кивичс напал на молодого человека", - гласит подпись к видео.

(Осторожно! На записи слышна ненормативная лексика)

Пояснения по поводу опубликованного видео дал сам Кивичс, который утверждает, что на него напали двое молодых людей, поэтому он сейчас находится в Курземском участке Риги.

"Это самая оскорбительная провокация против нас из всех, что были ранее.

Герои удрали. Мы в полиции, будет уголовное дело. Полные козлы, они ржали, ухмылялись и снимали все на расстоянии метра.

На видео, которое распространяется в Интернете, вторая часть произошедшего, первая была на улице, где я поскользнулся и меня пинали... Будет официальное видео с камер видеонаблюдения магазина о том, что было на улице".

Видео: Кивичс и Скулме пришли на "Erots 2019" и устроили скандал >>>

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