В Айзпуте при загадочных обстоятельствах пропал 48-летний Ритварс Балтайскалнс

Как сообщает Degpunktā, 21 февраля он в последний раз разговаривал со своей мамой и обещал зайти в гости. Однако так и не появился. Лучший друг Лаурис незамедлительно обратился в полицию и организацию по розыску людей Bezvests.lv.

Возможно, Ритварcу стало плохо, однако по словам близких, он был сильным и здоровым мужчиной. Правда, в последнее время страдал депрессией, его мобильный телефона остался дома... Друзья и семья не теряют надежды найти Ритварса живым и здоровым.

Мужчина в день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы. На ногах - темные ботинки, на голове - черная шапка. Особая примета: на левой руке ближе к ладони татуировка - синий крест.

В то же время, Bezvests.lv сообщает, что в минувшие выходные друзья детства и коллеги мужчины вместе с местными добровольцами и родными Ритварса осмотрели окрестности, заброшенные строения, прошли и территорию вдоль водоемов, где мужчина любил гулять. Ничего подозрительного и наводящего на след обнаружено не было.

Водоемы все еще затянуты льдом и плохо просматриваются. Для более тщательных поисков нужно дождаться, пока окончательно сойдет лед. Есть несколько версий, возможно, произошел несчастный случай и пропавший погиб, но мог и уехать куда-то, не предупредив ни родных, ни друзей. Эту версию близкие друзья считают наиболее странной и маловероятной, с учетом того, что все личные вещи остались дома.