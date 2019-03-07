Известные предприятия общепита "засветились" на зарплатах "в конвертах"

Служба государственных доходов (СГД) просит управление налогово-таможенной полиции начать уголовное преследование о выплате зарплат "в конвертах" на известных предприятиях общепита, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

СГД не называет, о каких предприятиях идет речь.

Прокуратуре по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования передан уголовный процесс против двух лиц о выплате зарплат, не указанных в бухгалтерском учете, без уплаты подоходного налога и обязательных взносов социального страхования, что причинило ущерб государственному бюджету в размере более 20 тыс. евро.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятия общепита в период с апреля по декабрь 2017 года не учитывали в бухгалтерских регистрах зарплаты и выплачивали их неофициально 26 работникам. Налоговой администрации подавалась информация, не соответствующая действительности.

Уголовное преследование предложено начать против двух лиц - руководителей ресторанов - по ст. 217.1 Уголовного закона (нарушение правил оплаты труда).

На вопрос агентства ЛЕТА, идет ли речь о предприятии "Tokyo City", в налогово-таможенной полиции СГД не дали ни положительного, ни отрицательного ответа. Ссылаясь на закон, СГД заявила, что не может предоставлять информацию по конкретным налогоплательщикам и/или уголовным процессам.

В сентябре прошлого года передача Латвийского телевидения "Запрещенный прием" со ссылкой на неофициальную информацию сообщила о том, что финансовая полиция СГД начала уголовный процесс против сети ресторанов "Tokyo City", которая подозревается в выплате зарплат "в конвертах" и уклонении от уплаты налогов, сообщила передача Латвийского телевидения "Запрещенный прием" со ссылкой на неофициальную информацию.

Журналистка передачи около пяти месяцев проработала в "Tokyo City" судомойкой, получая часть зарплаты "в конверте". Зарплаты "в конвертах" сеть ресторанов выплачивает судомойкам, официантам, поварам и их помощникам.

С 2017 года выплата зарплат "в конвертах" в Латвии является уголовно наказуемой.

Рестораны "Tokyo City" принадлежат трем предприятиям - "Resto Court", "Restograd" и "Stollons", чья суммарная прибыль за последние два года составила примерно 1,3 млн евро. Владельцем всех этих предприятий считается российский гражданин Сергей Симарев, которому в Санкт-Петербурге принадлежат около 40 ресторанов "Tokyo City".