В CSDD объяснили, как будут работать новые радары

Уже 7 марта на Кокнесском шоссе может быть реализован пилотный проект контроля за средней скоростью движения, заявил член правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Голубев.
Если с помощью фоторадара можно зафиксировать скорость автомобиля с одной точки, то система контроля за средней скоростью движения фиксирует автомобиль с нескольких точек, рассчитывая среднюю скорость пути. Таким образом, не давая нарушать правила дорожного движения в течение более длительного времени.
Система предусматривает, что скорость автомобиля измеряется с учётом времени, которое машина провела в дороге от одного фоторадара до следующего.
Представители Latvijas Valsts ceļi проинформировали о том, что на Юрмальском шоссе не нужно реализовывать пилотный проект, так как в следующем году планируется реконструкция этого шоссе. Реконструкция может длиться два года и ограничения скорости будут и так установлены на этот период.
Совет по безопасности дорожного движения поддержал идею по реализации пилотного проекта на Кокнесском шоссе.
Видео: Как работает новая система