В CSDD объяснили, как будут работать новые радары

Если с помощью фоторадара можно зафиксировать скорость автомобиля с одной точки, то система контроля за средней скоростью движения фиксирует автомобиль с нескольких точек, рассчитывая среднюю скорость пути. Таким образом, не давая нарушать правила дорожного движения в течение более длительного времени.

Система предусматривает, что скорость автомобиля измеряется с учётом времени, которое машина провела в дороге от одного фоторадара до следующего.

Представители Latvijas Valsts ceļi проинформировали о том, что на Юрмальском шоссе не нужно реализовывать пилотный проект, так как в следующем году планируется реконструкция этого шоссе. Реконструкция может длиться два года и ограничения скорости будут и так установлены на этот период.