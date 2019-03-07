Чт, 7.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

В CSDD объяснили, как будут работать новые радары

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Уже 7 марта на Кокнесском шоссе может быть реализован пилотный проект контроля за средней скоростью движения, заявил член правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Голубев.

Если с помощью фоторадара можно зафиксировать скорость автомобиля с одной точки, то система контроля за средней скоростью движения фиксирует автомобиль с нескольких точек, рассчитывая среднюю скорость пути. Таким образом, не давая нарушать правила дорожного движения в течение более длительного времени.

Система предусматривает, что скорость автомобиля измеряется с учётом времени, которое машина провела в дороге от одного фоторадара до следующего.  

Представители Latvijas Valsts ceļi проинформировали о том, что на Юрмальском шоссе не нужно реализовывать пилотный проект, так как в следующем году планируется реконструкция этого шоссе. Реконструкция может длиться два года и ограничения скорости будут и так установлены на этот период.

Совет по безопасности дорожного движения поддержал идею по реализации пилотного проекта на Кокнесском шоссе.

Фоторадары в действии - количество ДТП рядом с ними уменьшилось на 79%

Видео: Как работает новая система

Читать также

Актуально

НАВЕРХ