Рижский Центральный рынок приглашает на ярмарку в честь 8 Марта

Жителей и гостей столицы приглашают в пятницу, 8 марта, на Центральный рынок, где с 11:00 до 15:00 у всех желающих будет возможность насладиться фруктами на гриле с мороженым в шоколаде, посмотреть выступления, подготовленные силачом Дайнисом Загерсом и уличными гимнастами Street Warriors, а также принять участие в экспресс-конкурсах и викторинах и выиграть приятные призы!

В свою очередь, на самой ярмарке, которая продлится до 17:00,

можно будет купить различные кондитерские изделия, печеный ржаной хлеб Buliņi и варенье из сосновых шишек, вкусную халву из соседней Литвы, домашние и ремесленные изделия

- соки, конфеты, украшения из натуральных камней, льняные изделия, ароматическое мыло и многое другое! В ярмарке участвует сельское хозяйство Kaspari из Тукумса, которое познакомит посетителей с различными сортами сидра и вина, а Dzimta предложит домашние вина и глинтвейн.

ФОТО: Пресс-фото

Группа Audiokvartāls и DJ Garjānis с программой "Love for Love" позаботятся о романтическом настроении. Мероприятие проведет актер Эдгар Вараницкис.

Стоит отметить, что самый широкий выбор цветов по самым приемлемым ценам также доступен на Центральном рынке столицы!