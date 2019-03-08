С 1 сентября в Риге в детских садах обеспечат бесплатное питание

В бюджете самоуправления планируется повысить размер финансирования частных дошкольных учебных учреждений, который уже сейчас достиг 19,9 млн евро. Это позволяет обеспечивать софинансирование в размере 246 евро в месяц 6000 детям.

Проект бюджета также предусматривает повышение финансирования на предоставление услуг питания в дошкольных учебных учреждениях с 1 сентября этого года.

В инвестиционную программу включены начатые в 2018 году проекты на общую сумму 35,6 млн евро, в том числе предусмотрено финансирование для реконструкции Большой эстрады в Межапарке и строительства социального жилого дома с оздоровительным центром на улице Межрозишу.

На новые инвестиционные проекты в сферах образования и здравоохранение планируется направить 16 млн евро.

В свою очередь в транспортной сфере планируется реализовать реконструкцию улицы Краста и Брассовского моста, общая сумма финансирования этих проектов составит 13,7 млн евро.

При софинансирование европейских фондов планируется реализовать такие инвестиционные проекты, как 2-я очередь реконструкции Островного моста, соединение Восточной магистрали с портом, начало строительства путепровода через железнодорожную линию Рига-Скулте с подъездными дорогами, начало строительства участка Восточной магистрали на улице Иерикю – улице Виеталвас, начало 1-й очереди строительства транспортного узла на Чакстес гатве, начало реконструкции Рижской английской гимназии и Рижской Золитудской гимназии.

С 1 сентября 2019 года планируется повысить зарплаты сотрудникам самоуправления и на эти цели будет направлено 3,6 млн евро, что окажет влияние и на базовые расходы бюджета 2020 года в размере 9,6 млн евро.

Финансовый департамент провел оценку городского бюджета и повышения оплаты труда, в том числе определил должности, для которых повышение зарплат будет более стремительным, чем в среднем в самоуправлении. Например, зарплаты сотрудников Рижского сиротского суда будут повышены на 100-220 евро.

На 50-70 евро повысятся зарплаты и у помощников воспитателя (няни) в учебных учреждениях, врачей детских садов и спортивных школ, медсестер. В свою очередь социальные работники самоуправления получат прибавку в размере 10% от суммы зарплаты.