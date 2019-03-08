Пт, 8.03.2019
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Видео: Когда корпоратив в честь 8 марта пошёл не по плану

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ФОТО: Pixabay

В четверг один из пользователей Telegram на своём канале опубликовал видео, которое назвал "прямой трансляцией 8 марта из Сбербанка". На видео изображена впечатляющая пирамида из бокалов шампанского, пишет портал "Медуза".

Молодой человек из видеоролика пытается наполнить бокалы шампанским. На фоне играет оркестр.

Парень случайно задевает верхний бокал, что вызывает цепную реакцию и вся пирамида разбивается. 

Посетители начинают кричать, а музыка стихает.

Портал "Медуза" в Twitter обратился к Сберанку с просьбой прокомментировать случай, но пока ответа не последовало.

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