Видео: Когда корпоратив в честь 8 марта пошёл не по плану

В четверг один из пользователей Telegram на своём канале опубликовал видео, которое назвал "прямой трансляцией 8 марта из Сбербанка". На видео изображена впечатляющая пирамида из бокалов шампанского, пишет портал "Медуза".
Молодой человек из видеоролика пытается наполнить бокалы шампанским. На фоне играет оркестр.
Парень случайно задевает верхний бокал, что вызывает цепную реакцию и вся пирамида разбивается.
Посетители начинают кричать, а музыка стихает.
Сбербанк. Прямо сейчас.— Dmitry Blinnikov (@discojrnt) March 7, 2019
КРАСИВО! pic.twitter.com/h7P0f7ba3n
Портал "Медуза" в Twitter обратился к Сберанку с просьбой прокомментировать случай, но пока ответа не последовало.