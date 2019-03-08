Пт, 8.03.2019
Mansplain - так называют манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

"Кухня и мода - это не свобода". В Риге прошло шествие солидарности женщин
Видео

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ФОТО: TVNET/Gints Bāliņš

8 марта в Риге под лозунгом "Выбор и свобода" прошло шествие солидарности женщин, организованное обществом "Центр "Марта"".

Видео: Запись трансляции с шествия  

С 13.00 шествие проходило от здания Сейма к памятнику Свободы.

Лозунг акции "Выбор и свобода" был призван привлечь внимание общества и законодателей к вопросам равноправия женщин в современном латвийском обществе.

Возле Сейма к участницам шествия обратились замсекретаря президиума парламента Мария Голубева, парламентский секретарь премьер-министр Эвика Силиня, занимавшая высокие посты в ряде предприятий Байба Рубеса и советник министра экономики Беата Йоните, а также писательница Инга Гайле, публицист Линда Цурика и руководитель "Центра "Марта" Илута Лаце.

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