"Кухня и мода - это не свобода". В Риге прошло шествие солидарности женщин
8 марта в Риге под лозунгом "Выбор и свобода" прошло шествие солидарности женщин, организованное обществом "Центр "Марта"".
Видео: Запись трансляции с шествия
С 13.00 шествие проходило от здания Сейма к памятнику Свободы.
Лозунг акции "Выбор и свобода" был призван привлечь внимание общества и законодателей к вопросам равноправия женщин в современном латвийском обществе.
Возле Сейма к участницам шествия обратились замсекретаря президиума парламента Мария Голубева, парламентский секретарь премьер-министр Эвика Силиня, занимавшая высокие посты в ряде предприятий Байба Рубеса и советник министра экономики Беата Йоните, а также писательница Инга Гайле, публицист Линда Цурика и руководитель "Центра "Марта" Илута Лаце.