Опрос: все больше латвийцев планируют отмечать Женский день

В этом году намерены праздновать 8 марта 68% жителей в возрасте от 18 до 60 лет. По сравнению с прошлогодним опросом в этом году существенно выросло количество людей, которые указали, что обязательно будут отмечать праздник - их удельный вес увеличился на пять процентных пунктов до 36%.

Галерея: 8 марта на улицах Риги

Планы отмечать 8 марта зависят от возраста респондентов. Среди молодых людей в возрасте до 30 лет собираются отмечать Женский день 65%, а среди людей в возрасте от 30 до 60 лет таких 69%-71%.

Также немного чаще, чем мужчины, планируют отмечать этот праздник сами женщины - 73% по сравнению с 65% мужчин.

Почти все опрошенные женщины (94%) в возрасте от 18 до 60 лет отметили, что будут рады получить 8 марта поздравления, цветы и подарки. Большинство мужчин - 73% представителей сильного пола в возрасте от 18 до 60 лет - планируют в этом году 8 марта поздравить особых для себя женщин цветами и подарками.