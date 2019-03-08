Правительство Финляндии пало

В пятницу премьер-министр Финляндии Юха Сипиля попросил отправить в отставку Кабинет министров. Причина тому - провал реформы здравоохранения и социального обеспечения, сообщает агенство Reuters.
Причиной отставки правительства стала неудача реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщил в Twitter депутат Антти Кайкконен.
Премьер-министр официально подал заявление об отставке президенту в 10 часов по латвийскому времени.
Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.
Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.