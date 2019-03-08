Пт, 8.03.2019
Ролан Быков приходил иногда на спектакли с температурой 39 и после спектакля выздоравливал. Такое вот свойство сцены. Если ты вовлечен, происходит выздоровление. Елена Санаева, актриса

Правительство Финляндии пало

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юха Сипиля

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу премьер-министр Финляндии Юха Сипиля попросил отправить в отставку Кабинет министров. Причина тому - провал реформы здравоохранения и социального обеспечения, сообщает агенство Reuters. 

Причиной отставки правительства стала неудача реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщил в Twitter депутат Антти Кайкконен. 

Премьер-министр официально подал заявление об отставке президенту в 10 часов по латвийскому времени.

Глава правительства согласился с просьбой премьер-министра.

Он попросил правительство продолжить работу до сформирования нового кабинета министров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ