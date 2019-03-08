8 марта - день цветов, улыбок, поздравлений, объятий и хорошего настроения. Чтобы ещё больше зарядиться позитивом, TVNET побывал на Рижском центральном рынке. Как нам удалось убедиться, в этот день душистые букеты для прекрасных дам покупают не только мужчины. Смотрите видео! И да, тот, кто досмотрит его до конца, сможет собственными глазами увидеть, что настоящие джентльмены в нашей стране ещё не перевелись.