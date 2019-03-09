Что нельзя делать в Великий пост в 2019 году

И среди верующих можно встретить тех, кто ошибочно полагает, что запреты в Великий пост связаны исключительно с пищей. Это правда лишь отчасти. На протяжении всего поста - с 11 марта по 27 апреля - каждый верующий должен придерживаться ограничений, направленных в первую очередь на очищение души от всяческих соблазнов, дурных мыслей и искушений, отмечают специалисты dailyhoro.

Общие запреты в Великий пост

Священнослужители на вопрос о том, что нельзя делать в период Великого поста, отвечают следующее:

исключены всякого рода развлечения и забавы, распитие спиртных напитков. Строго запрещено венчаться. Если одолевают дурные мысли, от них нужно избавляться.

Кроме того, нельзя причинять вред окружающим:

осуждать и обсуждать других людей;

распускать слухи;

проявлять эгоизм;

обвинять в неверии людей, которые по каким-то причинам не постятся. Пост - личное дело каждого;

употреблять в речи и письме бранные слова;

допускать греховные мысли.

Важный момент: некоторые запреты не относятся к пожилым людям и детям, которые в силу своего возраста не понимают, почему нельзя вести себя как обычно.

Главные запреты на Великий пост в 2019 году

Богохульство и праздный образ жизни. Великий пост - строгое время воздержания и молитв.

Сам Спаситель провел сорок дней в пустыне, усердно молясь и соблюдая пост. Церковнослужители призывают отдать дань уважения и отказаться от чрезмерного веселья и насмешек.

Чревоугодие, похоть, вредные привычки. Запрет налагается не только на еду, но и на пагубные пристрастия и распутные мысли.

Это время дано нам, чтобы мы могли освободиться от пороков, возвысить свой дух и укрепить веру. Не потакайте слабостям, не позволяйте им отдалить вас от духовной жизни.

Зависть, гнев, злоба. Это лишь небольшой перечень чувств, которым нельзя давать ход в обычной жизни, а особенно - в период Великого поста. Постарайтесь воспротивиться негативным эмоциям и корыстным помыслам.

Алчность и тщеславие. Пост - это время уединения, молитв, покаяния, а потому мысли о материальных благах, жадность, тщеславие могут погубить вас, надломив веру.

Великий пост - это умиротворение души, освобождение, покаяние, забота о ближних. Важно придерживаться правил, быть последовательными и добрыми по отношению к окружающим.