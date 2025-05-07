Журнал: Отношения Дионы Лиепини и Ивара Крастса снова расцветают

Певица Диона Лиепиня и актер Ивар Крастс, похоже, возобновили свои отношения: девушка посетила премьеру фильма своего любимого мужчины вместе с его матерью, пишет журнал Kas Jauns.
Издание отмечает, что этой весной Диона "выглядит заново расцветшей, улыбчивой и заметно счастливой, доказывая, что разлад в ее отношениях с Иваром Крастсом остался в прошлом".
В беседе с журналом певица сказала:
"Наряду со всевозможными увлечениями нас связывают наши особые шутки, которые другим не понятны. Юмор и такое миролюбивое подшучивание - наш главный источник эндорфинов".
Однако подробнее об отношениях и их возобновлении Диона говорить не захотела.
"В данный момент ситуация такая, что мы считаем, что счастье любит тишину", - сказала она.
В начале этого года поклонники и местные СМИ заметили, что отношения в паре разладились.
Артисты, разница в возрасте которых составляет 20 лет, познакомились на вечеринке в 2023 году.
Читайте подробности в последнем номере журнала Kas Jauns.
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