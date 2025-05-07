Журнал: Отношения Дионы Лиепини и Ивара Крастса снова расцветают

Издание отмечает, что этой весной Диона "выглядит заново расцветшей, улыбчивой и заметно счастливой, доказывая, что разлад в ее отношениях с Иваром Крастсом остался в прошлом".

В беседе с журналом певица сказала:

"Наряду со всевозможными увлечениями нас связывают наши особые шутки, которые другим не понятны. Юмор и такое миролюбивое подшучивание - наш главный источник эндорфинов".

Однако подробнее об отношениях и их возобновлении Диона говорить не захотела.

"В данный момент ситуация такая, что мы считаем, что счастье любит тишину", - сказала она.

В начале этого года поклонники и местные СМИ заметили, что отношения в паре разладились.

Артисты, разница в возрасте которых составляет 20 лет, познакомились на вечеринке в 2023 году.

Читайте подробности в последнем номере журнала Kas Jauns.