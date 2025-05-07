"Отец" шоу Talantu fabrika Марис Озолиньш в Италии снова почувствовал себя молодым

Марис признался журналу, что на данный момент не видит вариантов, как реализовать себя в Латвии. "О телевизионных проектах больше не думаю. В значительной степени из-за эйджизма.

В моем возрасте в сфере ТВ можно работать, например, водителем в Panorāma. Куда можно отправить CV в 62 года? Никто даже не посмотрит", - говорит Озолиньш.

Он отмечает, что жизнь в Италии позволяет снова почувствовать себя молодым. "Когда я приезжаю в Италию, где светит солнце, я действительно не чувствую себя ни больным, ни старым! Я мгновенно оказываюсь на одной волне с местными жителями. Я перестаю быть таким классическим латвийским пенсионером.