"Отец" шоу Talantu fabrika Марис Озолиньш в Италии снова почувствовал себя молодым

Марис Озолиньш, который был продюсером знаменитого телевизионного шоу талантов Talantu fabrika, уже второй год подряд называет своим домом итальянскую Тоскану, сообщает журнал Kas Jauns.
Марис признался журналу, что на данный момент не видит вариантов, как реализовать себя в Латвии. "О телевизионных проектах больше не думаю. В значительной степени из-за эйджизма.
В моем возрасте в сфере ТВ можно работать, например, водителем в Panorāma. Куда можно отправить CV в 62 года? Никто даже не посмотрит", - говорит Озолиньш.
Он отмечает, что жизнь в Италии позволяет снова почувствовать себя молодым. "Когда я приезжаю в Италию, где светит солнце, я действительно не чувствую себя ни больным, ни старым! Я мгновенно оказываюсь на одной волне с местными жителями. Я перестаю быть таким классическим латвийским пенсионером.
Да, действительно, в Италии совсем молодым себя чувстую - энергичным и позитивным", - заявляет Марис.
Читайте подробности в выпуске журнала Kas Jauns за 6 мая.
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