"Пункт назначения" у Каменного моста: у грузовика не выдержали крепления
Днем в пятницу, 8 марта, в центре Риги основательную пробку вызвал водитель грузовика - у Каменного моста из машины выпал неукрепленный груз. Хоть движение и было ненадолго блокировано, никто не пострадал, сообщает передача Degpunktā.
Грузовик поворачивал с набережной 11 ноября на Каменный мост, чтобы дальше направиться в Пардаугаву.
Маневр был спокойным, однако груз пиломатериалов весом несколько тонн сдвинулся и вывалился на проезжую часть и тротуар, нарушив как движение автотранспорта, так и пешеходов.
На место события незамедлительно вызвали как полицейских, так и бригаду грузчиков, чтобы по-возможности быстрее ликвидировать последствия инцидента.
"Крепления не выдержали, груз на повороте упал и все. Иногда так случается, что-то начало скользить и не выдерживает", - рассказал Владислав, приехавший ликвидировать последствия инцидента.
Начато административное делопроизводство, так как повреждена собственность третьего лиц - ограничительные перила проезжей части и тротуара.
Несмотря на то, что у грузчиков и водителя теперь создались потери, люди, к счастью, не пострадали.