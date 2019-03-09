"Пункт назначения" у Каменного моста: у грузовика не выдержали крепления

Грузовик поворачивал с набережной 11 ноября на Каменный мост, чтобы дальше направиться в Пардаугаву.

Маневр был спокойным, однако груз пиломатериалов весом несколько тонн сдвинулся и вывалился на проезжую часть и тротуар, нарушив как движение автотранспорта, так и пешеходов.

На место события незамедлительно вызвали как полицейских, так и бригаду грузчиков, чтобы по-возможности быстрее ликвидировать последствия инцидента.

"Крепления не выдержали, груз на повороте упал и все. Иногда так случается, что-то начало скользить и не выдерживает", - рассказал Владислав, приехавший ликвидировать последствия инцидента.

Начато административное делопроизводство, так как повреждена собственность третьего лиц - ограничительные перила проезжей части и тротуара.