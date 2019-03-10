Вс, 10.03.2019
В мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать! Алиса Дирика, дизайнер и сооснователь Infogram

В Стокгольме взорвался автобус

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

 Инцидент произошел в 11.25 по местному времени. В работающем на газу автобусе, ехавшем вне регулярного маршрута, произошел взрыв. После этого автобус загорелся. Над центром Стокгольма поднимается черный плотный дым.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Взрыв прогремел в центре Стокгольма, недалеко от Кларатуннельн. На месте происшествия идут работы по тушению. Полиция исключила теракт из версий произошедшего и рассматривает инцидент как аварию.

По словам многих очевидцев, автобус взорвался, когда подъехал к краю улицы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ