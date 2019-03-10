В Стокгольме взорвался автобус

Инцидент произошел в 11.25 по местному времени. В работающем на газу автобусе, ехавшем вне регулярного маршрута, произошел взрыв. После этого автобус загорелся. Над центром Стокгольма поднимается черный плотный дым.
По данным шведских СМИ, пострадал водитель автобуса, его отвезли в больницу. Пассажиров в автобусе не было.
Взрыв прогремел в центре Стокгольма, недалеко от Кларатуннельн. На месте происшествия идут работы по тушению. Полиция исключила теракт из версий произошедшего и рассматривает инцидент как аварию.
По словам многих очевидцев, автобус взорвался, когда подъехал к краю улицы.