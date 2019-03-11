Наряд дня: Иванка Трамп в брючном костюме цвета сакуры
37-летняя дочь президента США часто при выборе гардероба отдает предпочтение розовому цвету, который, кстати, ей очень к лицу. Недавнее заседание в Белом доме не стало исключением.
Для выступления перед представителями консультативного совета по кадровой политике Иванка Трамп выбрала нежно-розовый брючный костюм в деловом стиле.
Удачно дополнили образ дочери американского лидера прическа с выпущенными спереди локонами и неброский макияж с акцентом на глаза.
Смотрите, как элегантно, стильно и очень по-весеннему!