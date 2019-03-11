Пн, 11.03.2019
В мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать! Алиса Дирика, дизайнер и сооснователь Infogram

Наряд дня: Иванка Трамп в брючном костюме цвета сакуры
Нежный цветок!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AP/Reuters/SIPA/AFP/Scanpix

37-летняя дочь президента США часто при выборе гардероба отдает предпочтение розовому цвету, который, кстати, ей очень к лицу. Недавнее заседание в Белом доме не стало исключением.

Для выступления перед представителями консультативного совета по кадровой политике Иванка Трамп выбрала нежно-розовый брючный костюм в деловом стиле.

Удачно дополнили образ дочери американского лидера прическа с выпущенными спереди локонами и неброский макияж с акцентом на глаза.

Смотрите, как элегантно, стильно и очень по-весеннему!

ФОТО: AP/Reuters/SIPA/AFP/Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ