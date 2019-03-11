Второй счастливчик: мужчина на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

Ещё один пассажир случайно опоздал на роковой рейс в Найроби. Мужчина является жителем Греции и свою историю рассказал изданию Greek Reporter.
Антониос Мавропулос говорит, что опоздал на рейс буквально на две минуты и был очень недоволен случившимся.
"Я видел, как другие пассажиры садятся на борт. Я был очень зол, что меня не впустили", — говорит он.
После того, как получили известие о катастрофе, Мавропулоса допросили. Полиция посчитала необычным факт того, что он единственный зарегистрированный пассажир, который не сел в Boeing.
"Никакой логической связи между мной и крушением не было, ведь мой багаж был со мной", — объяснил мужчина.
Напомним, что в воскресенье в Эфиопии примерно в 60 км к юго-востоку от столицы страны Аддис-Абебы потерпел аварию самолет "Boeing 737-8 MAX" авиакомпании "Ethiopian Airlines" со 157 людьми на борту. Все находившиеся в самолете люди погибли.
В вылетевшем в столицу Кении Найроби самолете находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Ранее Русский TVNET сообщал об Ахмиде Халиде, который путешествовал из Дубая в столицу Кении Найроби. Планировалось, что он пересядет на самолет, который вчера утром упал в Эфиопии, но благодаря опозданию первого самолета, на тот рейс он не попал.