Второй счастливчик: мужчина на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

Антониос Мавропулос говорит, что опоздал на рейс буквально на две минуты и был очень недоволен случившимся.

"Я видел, как другие пассажиры садятся на борт. Я был очень зол, что меня не впустили", — говорит он.

После того, как получили известие о катастрофе, Мавропулоса допросили. Полиция посчитала необычным факт того, что он единственный зарегистрированный пассажир, который не сел в Boeing.

"Никакой логической связи между мной и крушением не было, ведь мой багаж был со мной", — объяснил мужчина.

Напомним, что в воскресенье в Эфиопии примерно в 60 км к юго-востоку от столицы страны Аддис-Абебы потерпел аварию самолет "Boeing 737-8 MAX" авиакомпании "Ethiopian Airlines" со 157 людьми на борту. Все находившиеся в самолете люди погибли.

В вылетевшем в столицу Кении Найроби самолете находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.