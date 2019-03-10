Второй день рождения: мужчина опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

"У меня был рейс Дубай - Аддис-Абеба, а другой из Аддис-Абебы в Найроби, но поскольку рейс из Дубая задержался, то на следующий я не попал. Когда наконец приехал в Аддис-Абебу, мне сказали, что я полечу в Найроби следующим рейсом, в 11.00. Мне это подошло", - сказал он.

Позже мужчина узнал, что самолет, на котором он сначала должен был лететь в Найроби, упал. На борту было 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Родившийся в рубашке Халид полетел в Найроби следующим самолетом. В Кении его ждал отец Халид Бзамбур и оба радовались его спасению.

Напомним, что в воскресенье в Эфиопии примерно в 60 км к юго-востоку от столицы страны Аддис-Абебы потерпел аварию самолет "Boeing 737-8 MAX" авиакомпании "Ethiopian Airlines" со 157 людьми на борту. Все находившиеся в самолете люди погибли.