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  • Ушаков, Америкс, Цилевич: "Согласие" подало список кандидатов на выборы в Европарламент

Ушаков, Америкс, Цилевич: "Согласие" подало список кандидатов на выборы в Европарламент

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Плакат выборов в Европарламент

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Сегодня список кандидатов на выборы в Европарламент подала партия "Согласие", свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о выборах в Европарламент.

Всего списки кандидатов в Европарламент подали три партии.

Лидерами списка "Согласия" на выборы в Европарламент являются мэр Риги, лидер партии Нил Ушаков, бывший вице-мэр Риги, депутат Рижской думы Андрис Америкс ("Честь служить Латвии", ЧСР) и депутат Сейма Борис Цилевич.

Также в список вошли депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева, депутат Даугавпилсской думы Валерий Кононов, представитель ЧСР, филолог, бывший депутат Рижской думы Аусма Цимдиня, бывшие депутаты парламента Зента Третьяк и Александр Якимов, депутат Лиепайской думы Галина Скоробогатова и другие.

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