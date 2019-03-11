Ушаков, Америкс, Цилевич: "Согласие" подало список кандидатов на выборы в Европарламент

Сегодня список кандидатов на выборы в Европарламент подала партия "Согласие", свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о выборах в Европарламент.
Всего списки кандидатов в Европарламент подали три партии.
Лидерами списка "Согласия" на выборы в Европарламент являются мэр Риги, лидер партии Нил Ушаков, бывший вице-мэр Риги, депутат Рижской думы Андрис Америкс ("Честь служить Латвии", ЧСР) и депутат Сейма Борис Цилевич.
Также в список вошли депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева, депутат Даугавпилсской думы Валерий Кононов, представитель ЧСР, филолог, бывший депутат Рижской думы Аусма Цимдиня, бывшие депутаты парламента Зента Третьяк и Александр Якимов, депутат Лиепайской думы Галина Скоробогатова и другие.