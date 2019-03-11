Государственные и муниципальные учреждения срочно стирают информацию о зарплатах сотрудников

Суд пришел к выводу, что это норма не отвечает основным законам государства. Она обязывала ежемесячно выставлять на всеобщее обозрение информацию о зарплатах работников. Возможно, во время ее принятия в Сейме был допущен "брак". Депутаты не оценили ее соизмеримость и рассматривали в одном пакете с не связанным вопросом - госбюджетом.

Председатель Конституционного суда Инета Зиемеле отмечает: "Как можно оценивать легитимную цель, если в порядке принятия существуют значительные проблемы?".

Норма вступила в силу еще 1 января 2018 года. Суд ее отменил задним числом, а это значит, что надо стирать все ранее опубликованные списки с зарплатами. "Учреждения спешат уничтожить эту информацию с домашних страниц", - заявила замдиректора по вопросам государственного управления Госканцелярии Байба Медвецка.

На данный момент на сайтах можно было узнать сколько получают, например, юристы или специалисты, обслуживающие клиентов. Уже завтра в Госканцелярии состоится собрание, на котором будет оцениваться, в каком размере должна быть публикуемая дополнительная информация.