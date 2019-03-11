Государственные и муниципальные учреждения срочно стирают информацию о зарплатах сотрудников
Государственные и муниципальные учреждения спешат выполнить решение Конституционного суда и срочно стирают со своих домашних страничек информацию с именами, фамилиями и выплаченными зарплатами сотрудников. Постановление суда уже вступило в силу, оно окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает передача “LNT Ziņas”
Суд пришел к выводу, что это норма не отвечает основным законам государства. Она обязывала ежемесячно выставлять на всеобщее обозрение информацию о зарплатах работников. Возможно, во время ее принятия в Сейме был допущен "брак". Депутаты не оценили ее соизмеримость и рассматривали в одном пакете с не связанным вопросом - госбюджетом.
Председатель Конституционного суда Инета Зиемеле отмечает: "Как можно оценивать легитимную цель, если в порядке принятия существуют значительные проблемы?".
Норма вступила в силу еще 1 января 2018 года. Суд ее отменил задним числом, а это значит, что надо стирать все ранее опубликованные списки с зарплатами. "Учреждения спешат уничтожить эту информацию с домашних страниц", - заявила замдиректора по вопросам государственного управления Госканцелярии Байба Медвецка.
На данный момент на сайтах можно было узнать сколько получают, например, юристы или специалисты, обслуживающие клиентов. Уже завтра в Госканцелярии состоится собрание, на котором будет оцениваться, в каком размере должна быть публикуемая дополнительная информация.
Однако навряд ли она будет столь детальной, как до сих пор. "Эта новость актуальна в свете порядка защиты персональных данных, поэтому возвращаться к публикациям имен и фамилий, скорее всего, мы не станем", - заявила Медвецка.