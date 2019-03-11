В многоквартирном доме в Риге произошел сильный пожар, пострадали 9 человек

11 марта вечером в Риге в многоквартирном доме в Риге, на улице Стурес возник пожар повышенной сложности. Пострадали 9 человек, сообщает ГПСС.
Šovakar plkst. 19.00 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Stūres ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā, otrajā stāva deg dzīvoklis ar atklātu liesmu. pic.twitter.com/vIBnNJSBXt— Ivans Milovs (@IMilovs) March 11, 2019
ГПСС получила сигнал в 19 часов - здесь на лестничной площадке пятиэтажного дома возникло задымление. Прибыв на место, пожарные констатировали, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира площадью в 20 кв. метров. Незамедлительно были начата эвакуация жильцов, а также спасательная операция.
Из задымленного здания были спасены 37 человек, 47 - эвакуированы.
В пожаре пострадаил 9 человек, которые были переданы медикам.
В 19.58 часов пожар был локализован. Работы по тушению на данный момент еще продолжаются.