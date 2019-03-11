В многоквартирном доме в Риге произошел сильный пожар, пострадали 9 человек

ГПСС получила сигнал в 19 часов - здесь на лестничной площадке пятиэтажного дома возникло задымление. Прибыв на место, пожарные констатировали, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира площадью в 20 кв. метров. Незамедлительно были начата эвакуация жильцов, а также спасательная операция.