Пн, 11.03.2019
Мне главное, чтобы своё очко целое было. Евгений Кузнецов, российский хоккеист

В многоквартирном доме в Риге произошел сильный пожар, пострадали 9 человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Ekrānšāviņš

11 марта вечером в Риге в многоквартирном доме в Риге, на улице Стурес возник пожар повышенной сложности. Пострадали 9 человек, сообщает ГПСС.

ГПСС получила сигнал в 19 часов - здесь на лестничной площадке пятиэтажного дома возникло задымление. Прибыв на место, пожарные констатировали, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира площадью в 20 кв. метров. Незамедлительно были начата эвакуация жильцов, а также спасательная операция.

Из задымленного здания были спасены 37 человек, 47 - эвакуированы.

В пожаре пострадаил 9 человек, которые были переданы медикам.

В 19.58 часов пожар был локализован. Работы по тушению на данный момент еще продолжаются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ