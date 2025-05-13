США поставили Москве и Киеву ультиматум о начале прямых переговоров

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам об этих прямых переговорах. И если они не состоятся быстро, он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", - сказал Уиткофф.

"Мы готовы быть посредниками. Но это не наша война. Мы не начинали эту войну. Но мы хотим помочь ее закончить", - добавил он.

По словам спецпосланника Трампа, в ближайшее время возможен саммит с участием российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Интервью было записано на прошлой неделе, еще до того как Путин потребовал прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, а Зеленский пообещал прибыть туда в четверг и встретиться с Путиным лично.

С тех пор Трамп дал понять, что он также готов приехать в Турцию и принять участие в этих переговорах.

Во вторник, 13 мая, президент США прибыл в Саудовскую Аравию, начав визит на Ближний Восток.

Кремль по существу не прокомментировал требование о личном участии Путина в переговорах в Стамбуле, заявив лишь, что Москва выразила свою позицию о необходимости возвращения к прямым переговорам.