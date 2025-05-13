Этический комитет "Нового Единства" рассмотрит высказывания Голубева о смерти Айзсилниеце

Голубев в своих постах на платформе Х относительно Айзсилниеце, которая также была известна как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый умерший гомеопат - это чистая выгода для общества".

Bērni, neesat homeopāti. Un neticiet homeopātiem. Homeopātija ir nāve https://t.co/2K5w1CHac5 — Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 11, 2025

В заявлении партии указано, что политическая организация твердо отстаивает высокие этические и моральные стандарты, а также уважительное отношение к каждому члену общества.

Таких же принципов партия ожидает и от каждого своего члена, который, вступая в партию, обязуется соответствовать ее ценностям - как в своих политических решениях, так и в публичных высказываниях.

Политическая сила, категорически осуждая прозвучавшие заявления, созвала внеочередное заседание партийной Этической комиссии, которое рассмотрит данный вопрос в ближайшие дни.

Агентство LETA уже сообщало, что в воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.