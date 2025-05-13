Этический комитет "Нового Единства" рассмотрит высказывания Голубева о смерти Айзсилниеце

Этический комитет партии "Новое Единство" в ближайшие дни рассмотрит высказывания члена партии Дмитрия Голубева о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце.
Голубев в своих постах на платформе Х относительно Айзсилниеце, которая также была известна как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый умерший гомеопат - это чистая выгода для общества".
Bērni, neesat homeopāti. Un neticiet homeopātiem. Homeopātija ir nāve https://t.co/2K5w1CHac5— Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 11, 2025
В заявлении партии указано, что политическая организация твердо отстаивает высокие этические и моральные стандарты, а также уважительное отношение к каждому члену общества.
Таких же принципов партия ожидает и от каждого своего члена, который, вступая в партию, обязуется соответствовать ее ценностям - как в своих политических решениях, так и в публичных высказываниях.
Политическая сила, категорически осуждая прозвучавшие заявления, созвала внеочередное заседание партийной Этической комиссии, которое рассмотрит данный вопрос в ближайшие дни.
Агентство LETA уже сообщало, что в воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.
Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.
По информации на сайте LĀB, до того как стать президентом общества в 2018 году, она работала в этой организации в качестве вице-президента. Кроме того, Айзсилниеце принимала активное участие в проектах Всемирной организации здравоохранения, осваивала основы общественного здравоохранения в Швеции, Швейцарии, США, получила степень магистра в области здравоохранения в Лондонском университете.
Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем совета Государственного агентства лекарств.
Кроме того, Айзсилниеце была председателем правления неправительственной организации "Проекты здоровья для Латвии", активистом окружающей среды, руководителем группы единомышленников "Чистые леса", а также автором идеи и организатором Большого субботника.
Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной врачебной среды.
Как сообщили в Латвийском обществе врачей, прощание с Илзе Айзсилниеце состоится в субботу, 17 мая, в 15 часов в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе.
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