Во время марафона в Риге будут установлены обширные ограничения движения

Различные маршруты забегов запланированы от центра Риги до Межапарка, а также от центра до улиц Дзегужу и Буллю в Пардаугаве.

С 20:00 пятницы, 16 мая, до 6:00 понедельника, 19 мая, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до ул. Муйтас. Кроме того, в указанное время движение транспорта будет закрыто на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

В это время двустороннее движение будет организовано по ул. Яуниела, ул. Краму, на участке ул. Пилс от Домской площади до ул. Маза Миесниеку, на участке ул. Екаба от ул. Смилшу до Домской площади и по Домской площади.