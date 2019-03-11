В Швеции нашли 15 пенсионеров, которым Германия платит за службу в войсках Третьего рейха

Как сообщает meduza.io со ссылкой на крупнейшую шведскую газету Dagens Nyheter, соответствующие сведения журналистам предоставило правительство федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, которая отвечает за выплаты шведским добровольцам. Точный размер пенсии неизвестен, он составляет от 140 до 950 евро ежемесячно.

Более тщательное расследование показало, что как минимум двое из нынешних пенсионеров служили в Waffen SS — частях СС, которые не только участвовали в боевых действиях, но и непосредственно занимались уничтожением мирного населения на оккупированных территориях.

Имена этих людей — Карл фон Цейпель и Ян Дюфв. Они воевали в составе танковой дивизии «Викинг» — первой в войсках СС, куда стали брать на службу иностранцев. Туда принимали представителей «расово приемлемых народов» — голландцев, датчан, фламандцев, валлонов, норвежцев, эстонцев и финнов.

Дюфв участвовал в нацистской оккупации Норвегии, а позже воевал с партизанами-коммунистами на Балканах и, возможно, встречался с шефом СС Генрихом Гиммлером. После войны он занялся юридической практикой. Фон Цейпель через некоторое время после поражения рейха уехал в Испанию, где во времена диктатуры Франсиско Франко укрывались многие бывшие нацисты. Впоследствии он вернулся на родину.

Журналисты подчеркивают, что полученные от немецких властей данные не позволяют однозначно утверждать, что фон Цейпель и Дюфв лично участвовали в военных преступлениях, совершенных войсками СС.

В феврале 2019 года бельгийские активисты сообщили, что в Бельгии проживают около 30 человек, которые до сих пор получают так называемые «гитлеровские пенсии» за участие во Второй мировой войне на стороне Германии.